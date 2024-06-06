Победа команды в меньшинстве принесла клиенту BetBoom почти 1 900 000 рублей выигрыша со ставки в 5 000!

Клиент BetBoom собрал экспресс из исходов на футбольные матчи топовых лиг Европы и Южной Америки, а также переходных матчей лиг Италии и Португалии. Купон принёс беттору 1 895 704 рубля! Коэффициент экспресса составил 379.14.

Несмотря на минимальную победу каждой из команд в экспрессе, большинство игр прошли без нервов для клиента BetBoom. «Венеция» Дениса Черышева забила «Кремонезе» уже в середине первого тайма и удержала нужную разницу до конца встречи, обеспечив выход в первый дивизион Италии. АВС открыл счёт против «Портимоненсе» на 51-ой минуте, затем в концовке матча команды обменялись голами, не повлиявшими на исход. «Ботафого» поразил ворота «Коринтианса» в середине игры и сел в оборону, не позволив хозяевам создать ни одного явного голевого момента за весь матч.

Интересным получилось противостояние «Аталанты» и «Фиорентины». В последнем матче сезона «Фиорентина» решила красиво проводить своего главного тренера Винченцо Итальяно и забила два мяча к 19-ой минуте. Подопечные Гасперини не собирались сдаваться и сравняли счёт к получасу игры. Один из мячей забил одноклубник Алексей Миранчука Джорджо Скальвини. В этом же матче итальянец получил травму, из-за которой он пропустит Евро-2024. Затем нападающий гостей Белотти оформил гол «в раздевалку» и завершил первую половину встречи на победной ноте для клиента BetBoom. Второй тайм у обеих команд вышел безголевым, оставив счет матча прежним — 2:3 в пользу «Фиорентины». Отметим, что кэф на данный исход был 6.49.

Самая неожиданная развязка произошла в матче между «КА Белграно» и «Аргентинос Хуниорс». Беттору нужна была победа хозяев. Уже на 38-ой минуте при счёте 0:0 нападающий «КА Белграно» Чаваррия схватил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве. Перед хозяевами стояла сложнейшая задача — забить и не пропустить вдесятером без основного форварда. И они с ней справились! На 66-ой минуте защитник «КА Белграно» Эредия отправил мяч в сетку ворот «Аргентинос Хуниорс».

Забавный факт: это был первый и единственный удар хозяев в створ после получения красной, а для Эредии этот гол стал дебютным за клуб. После забитого гола команда откатилась к своим воротам и сохранила победный счёт, выиграв клиенту BetBoom почти 1 900 000 рублей!

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