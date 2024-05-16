В Министерстве здравоохранения Казахстана объяснили, почему лудоманы не хотят признавать свою зависимость

В департаменте организации медпомощи Министерства здравоохранения Казахстана объяснили, почему лудоманы не хотят признавать свою зависимость.

«Люди с игровой зависимостью могут испытывать сильное внутреннее сопротивление признанию своей проблемы из-за страха потерять контроль над своей жизнью, желания избежать столкновения с реальными проблемами или чтобы не столкнуться с социальным осуждением, что часто приводит к укреплению отрицания и отсутствию осознания необходимости получения помощи», – сообщили в департаменте.

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