В Нидерландах почти половина игроков продолжат играть на нелегальных сайтах, если запретят онлайн-гемблинг

Исследовательская компания Ipsos совместно с Ассоциацией онлайн-гемблинга Нидерландов опубликовала результаты ежегодного исследования индустрии.

Как показало исследование, портрет среднестатистического онлайн-гемблера в Нидерландах выглядит так: мужчина от 18 до 34 лет с высоким уровнем образования.

Около 47% игроков сообщили, что перейдут на нелегального оператора, если в стране запретят онлайн-гемблинг.

Ключевые моменты исследования:

89% молодой аудитории (18-34 лет) играют с мобильных телефонов (+2% в годовом исчислении);

самый востребованный вид онлайн-азарта – беттинг;

57% респондентов играли в онлайн-казино до легализации iGaming-рынка в Нидерландах;

2% игроков сознательно продолжают играть на нелегальных платформах.

Онлайн-гемблинг в Нидерландах стал легальным в октябре 2021 года.