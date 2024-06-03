В Нидерландах почти половина игроков продолжат играть на нелегальных сайтах, если запретят онлайн-гемблинг
Исследовательская компания Ipsos совместно с Ассоциацией онлайн-гемблинга Нидерландов опубликовала результаты ежегодного исследования индустрии.
Как показало исследование, портрет среднестатистического онлайн-гемблера в Нидерландах выглядит так: мужчина от 18 до 34 лет с высоким уровнем образования.
Около 47% игроков сообщили, что перейдут на нелегального оператора, если в стране запретят онлайн-гемблинг.
Ключевые моменты исследования:
- 89% молодой аудитории (18-34 лет) играют с мобильных телефонов (+2% в годовом исчислении);
- самый востребованный вид онлайн-азарта – беттинг;
- 57% респондентов играли в онлайн-казино до легализации iGaming-рынка в Нидерландах;
- 2% игроков сознательно продолжают играть на нелегальных платформах.
Онлайн-гемблинг в Нидерландах стал легальным в октябре 2021 года.