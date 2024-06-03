В Нидерландах почти половина игроков продолжат играть на нелегальных сайтах, если запретят онлайн-гемблинг

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки

Исследовательская компания Ipsos совместно с Ассоциацией онлайн-гемблинга Нидерландов опубликовала результаты ежегодного исследования индустрии.

Как показало исследование, портрет среднестатистического онлайн-гемблера в Нидерландах выглядит так: мужчина от 18 до 34 лет с высоким уровнем образования.

Около 47% игроков сообщили, что перейдут на нелегального оператора, если в стране запретят онлайн-гемблинг.

Ключевые моменты исследования:

  • 89% молодой аудитории (18-34 лет) играют с мобильных телефонов (+2% в годовом исчислении);
  • самый востребованный вид онлайн-азарта – беттинг;
  • 57% респондентов играли в онлайн-казино до легализации iGaming-рынка в Нидерландах;
  • 2% игроков сознательно продолжают играть на нелегальных платформах.

Онлайн-гемблинг в Нидерландах стал легальным в октябре 2021 года.

Ставки на Спортсе

«Зенит» выиграл три трофея за сезон. Как оценивают букмекеры следующий требл?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий