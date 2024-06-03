Медведев сыграет с де Минауром в 4-м круге «Ролан Гаррос». Даниил лишь раз в карьере добирался до 1/4 финала турнира

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Даниил Медведев сыграет с Алексом де Минауром в 4-м круге «Ролан Гаррос».

Соперники встречались друг с другом 8 раз: счет 6-2 в пользу Даниила. Медведев подходит к матчу в качестве фаворита за 1.60. На победу де Минаура можно поставить с коэффициентом 2.42.

Россиянин добирался до 1/4 финала «Ролан Гаррос» лишь раз – в 2021 году. Тогда из борьбы за титул Медведева выбил Стефанос Циципас.

Победитель пары Даниил Медведев – Алекс де Минаур сыграет с лучшим в противостоянии Александр Зверев – Хольгер Руне.

Матч пройдет на Корте Сюзан Ленглен и начнется не раньше 14:00 мск.

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1 комментарий
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Пора здесь добиться большего, Даниилу, а на сколько больше, мы поглядим! Удачи и победы, Дане Медведеву!!✌️
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