Медведев сыграет с де Минауром в 4-м круге «Ролан Гаррос». Даниил лишь раз в карьере добирался до 1/4 финала турнира
Даниил Медведев сыграет с Алексом де Минауром в 4-м круге «Ролан Гаррос».
Соперники встречались друг с другом 8 раз: счет 6-2 в пользу Даниила. Медведев подходит к матчу в качестве фаворита за 1.60. На победу де Минаура можно поставить с коэффициентом 2.42.
Россиянин добирался до 1/4 финала «Ролан Гаррос» лишь раз – в 2021 году. Тогда из борьбы за титул Медведева выбил Стефанос Циципас.
Победитель пары Даниил Медведев – Алекс де Минаур сыграет с лучшим в противостоянии Александр Зверев – Хольгер Руне.
Матч пройдет на Корте Сюзан Ленглен и начнется не раньше 14:00 мск.
Ставки на Спортсе
Открываем неделю: главный фаворит Евро выходит на поле, Хорватия проверит ветеранов, опасный соперник у Медведева