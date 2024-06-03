Доходы операторов Макао в мае превысили $2,5 млрд. Это самый высокий показатель со времен ковидных ограничений

Регулятор игорного бизнеса Макао опубликовал отчет, согласно которому валовой игорный доход (GGR) операторов казино в мае составил $2,51 млрд.

GGR вырос на 29,7% в годовом исчислении. Кроме этого, показатель за май на 8,9% выше, чем за апрель ($2,3 млрд).

Также это был лучший месяц для игорной отрасли Макао со времен ковидных ограничений – в январе 2020-го GGR составил $2,75 млрд.

Таким образом, общий доход Макао за 5 месяцев 2024-го – $11,94 млрд, что на 47,9% выше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.

Повышение GGR связывают с пятидневным празднованием Дня труда. В этот период среднесуточное количество туристов в Макао выросло на 23,2%.