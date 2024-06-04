FONBET и ХК «Авангард» направят около 6 млн рублей на помощь пострадавшим от паводков в Омской области

«ДоброFON» и ХК «Авангард» помогут пострадавшим от паводков в Омской области

Компания FONBET в рамках благотворительной программы «ДоброFON» направила порядка 5 млн рублей в Российский Красный Крест, оказывающий помощь пострадавшим от паводков в Омской области. На эти средства будет обеспечена закупка и логистика гуманитарной помощи для нуждающихся.

Хоккейный клуб «Авангард» присоединился к акции партнера и направил на помощь пострадавшим от паводка дополнительно 1 млн рублей.

Сергей Анохин, генеральный директор Fonbet:

«Омская область столкнулась с чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Обстановка с паводками затронула тысячи людей, разрушены дома, многие семьи остались без крыши над головой и средств к существованию. Компания FONBET, как давний партнер хоккейного клуба «Авангард», всегда поддерживала команду и ее болельщиков, реализовывая не только спортивные, но и социальные инициативы.

Мы глубоко обеспокоены текущей ситуацией и не можем остаться в стороне, когда Омская область и ее жители столкнулись с бедой. За прошедший сезон домашние матчи «Авангарда» посетили 480 835 человек. Мы решили умножить эту цифру на 10, чтобы определить сумму нашей помощи в рамках благотворительной программы Fonbet «ДоброFON». Итоговая сумма составила 4 808 350 рублей.

Также хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто уже оказывает помощь и поддержку пострадавшим от паводков жителям Омской области. В это сложное время как никогда важно сплотиться и действовать сообща».

Отметим, что FONBET ранее уже осуществлял переводы в «Российский Красный Крест» после террористического акта в столичном «Крокус Сити Холле». Тогда сумма помощи составила 30 млн рублей. Помимо этого компания направила еще одно пожертвование в размере 6 млн рублей на обеспечение безопасности сотрудников Службы милосердия в Белгородской области.

В апреле FONBET также помогал в организации гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителям Оренбургской области и направил 10 млн рублей на закупку медикаментов, кроватей и продуктов для лишившихся крова людей.

Герман Чистяков, генеральный директор ХК «Авангард»:

«У «Авангарда» огромное число болельщиков в омском регионе, мы знаем множество историй, когда люди ездят на матчи из дальних районов области, чтобы поддержать команду на G-Drive Арене. А еще вместе с нашими болельщиками мы – патриоты омской земли, и вместе с нашим партнером, компанией Fonbet, не могли остаться в стороне, когда потребовалась помощь.

Почти полмиллиона зрителей на нашей арене за сезон – один из лучших результатов в КХЛ, и мы благодарны Fonbet за то, что вместе можем помочь пострадавшим от паводка. Со своей стороны, поддерживая начинание партнера, клуб добавит к общей сумме один миллион рублей».