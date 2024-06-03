Крупнейший акционер игорной корпорации Las Vegas Sands будет спонсировать выдвижение Трампа в президенты США

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Мириам Адельсон, вдова основателя игорной корпорации Las Vegas Sands Шелдона Адельсона, поддержит предстоящую президентскую кампанию Дональда Трампа.

Мириам после смерти мужа стала крупнейшим акционером Las Vegas Sands. Семья Адельсон уже спонсировала Трампа во время прошлой президентской кампании в 2016-2017 годах через компанию Preserve America и вложила в его избирательную программу $90 млн. 

Корпорация Las Vegas Sands управляет крупнейшими игорными объектами мира в Лас-Вегасе, Макао и Сингапуре. В 2023 году доход LVS превысил $10,3 млрд.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024-го.

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