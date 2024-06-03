FONBET – лауреат премии MarSpo Awards 2024

Теги ФОНБЕТ Кубок России Ставки на спорт Фонбет Ставки на сегодня Ставки

Букмекерская компания FONBET стала победителем в трех номинациях премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2024. Церемония награждения победителей прошла в Москве 30 мая.

Команда FONBET победила в номинациях «Лучшая организация открытия-закрытия сезона» за суперфинал Кубка России-2023 в «Лужниках», «Лучший рекламный имиджевый проморолик бренда» и Лучший социальный проект (бюджет от 1 млн рублей)» за проект «Доброфура».

Кроме того, проект «Доброфура» получил занял второе место в номинации «Лучший специальный проект».

MarSpo Awards – профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий