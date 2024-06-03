В США казино отказалось отдать пенсионерке выигрыш в $1,27 млн

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В Нью-Джерси 72-летняя Рони Бил выиграла в игровом автомате в Bally’s Casino $1,27 млн, однако игорный дом отказался отдавать ей выигрыш.

28 февраля американка играла на автомате «Колесо фортуны» и, судя по табло, выиграла $1,27 млн. Однако после нажатия кнопки окончания игры появилось сообщение о том, что автомат был сдвинут.

По словам Бил, сотрудники казино сразу же подошли к ней и начали обследовать автомат. Также они приказали другим посетителям убрать мобильные телефоны.

Компания заявила, что в автомате произошла ошибка, поэтому вместо джекпота предложила выплатить всего $350. Женщина наняла адвоката, чтобы отсудить у казино деньги.

Администрация Bally’s Casino заявила, что не несет ответственности за работу автомата, так как он был изготовлен сторонней фирмой.

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