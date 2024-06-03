Крупнейшую в истории Приморья подпольную игорную империю возглавляли экс-полицейские. За последний год владельцы получили 400 млн рублей
Правоохранителям в Приморском крае удалось разоблачить крупнейшую в истории региона сеть подпольных игорных заведений.
Преступный бизнес возглавляли трое братьев. Двое из них в прошлом работали в полиции, а один возглавлял краевое отделение по борьбе с незаконной игорной деятельностью.
В ходе расследования выяснилось, что преступное сообщество курировало большинство подпольных приморских казино, которые официально были оформлены как интернет-кафе. Только за последний год доход составил 400 млн рублей.
В «компании» числилось множество сотрудников, в том числе юристы, которые позволяли владельцам избегать уголовной ответственности. IT-специалисты в свою очередь отвечали за то, чтобы казино всегда оставалось в выигрыше.
Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО и ждут суда.
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