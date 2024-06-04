Владимир Прокофьев объявил об уходе с поста главы отдела онлайн-маркетинга Olimpbet

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«Я покидаю Olimpbet. Почему — выгорел. Когда — 15 июля, нужно отработать Евро и Суперкубок.

Куда дальше — открыт к предложениям с августа.

Коротко об итогах. Порадовала проактивная команда, функционал и доверие руководства. Мы добились краткосрочных целей и работаем с долгосрочными. Сейчас Olimpbet в финальной стадии трансформации.

Уверен, в ближайшее время компания приблизится к топ-3, а затем и окажется там. Благодарен за возможности, опыт, проекты и особенно — за теплые отношения.

Вы навсегда в сердечке», – написал Прокофьев в телеграме.

Прокофьев занимал должность руководителя отдела онлайн-маркетинга в Olimpbet с ноября 2023 года.

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