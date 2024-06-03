Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема», где встретится с Соболенко. Сыграли коэффициенты до 4.60

Мирра Андреева победила Варвару Грачеву в 4-м круге «Ролан Гаррос» (7:5, 6:2).

17-летняя россиянка впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Перед стартом игры Мирра считалась фаворитом. Ее успех оценивался коэффициентом 1.23. Победа с форой (-5.5) по геймам шел за 2.05. На ТБ10.5 геймов в 1-м сете можно было поставить за 4.60.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» россиянка сыграет с Ариной Соболенко, которую букмекеры считают главным фаворитом турнира (3.70).

Шансы на победу Андреевой в турнире оценены коэффициентом 18.00.