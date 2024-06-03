Последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли 31 год назад. «Эдмонтон» идет андердогом в финале с «Флоридой»

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«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли-2023/24.

Последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли 31 год назад – «Монреаль» в 1993-м. После этого канадцы проиграли 6 из 6 финалов.

  • 1994-й – «Ванкувер» против «Рейнджерс» (3-4 в серии);
  • 2004-й – «Калгари» против «Тампы» (3-4);
  • 2006-й – «Эдмонтон» против «Каролины» (3-4);
  • 2007-й – «Оттава» против «Анахайма» (1-4);
  • 2011-й – «Ванкувер» против «Бостона» (3-4);
  • 2021-й – «Монреаль» против «Тампы» (1-4).

«Эдмонтон» – пятикратный обладатель Кубка Стэнли. «Флорида» ни разу не выигрывала трофей.

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2 комментария
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Там даже в Калгари празднуют и гуляют) вот что значит вся страна болеет и ждёт
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