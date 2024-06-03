Последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли 31 год назад. «Эдмонтон» идет андердогом в финале с «Флоридой»
«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли-2023/24.
Последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли 31 год назад – «Монреаль» в 1993-м. После этого канадцы проиграли 6 из 6 финалов.
- 1994-й – «Ванкувер» против «Рейнджерс» (3-4 в серии);
- 2004-й – «Калгари» против «Тампы» (3-4);
- 2006-й – «Эдмонтон» против «Каролины» (3-4);
- 2007-й – «Оттава» против «Анахайма» (1-4);
- 2011-й – «Ванкувер» против «Бостона» (3-4);
- 2021-й – «Монреаль» против «Тампы» (1-4).
«Эдмонтон» – пятикратный обладатель Кубка Стэнли. «Флорида» ни разу не выигрывала трофей.