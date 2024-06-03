Последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли 31 год назад. «Эдмонтон» идет андердогом в финале с «Флоридой»

«Эдмонтон» сыграет с «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли-2023/24.

Последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли 31 год назад – «Монреаль» в 1993-м. После этого канадцы проиграли 6 из 6 финалов.

1994-й – «Ванкувер» против «Рейнджерс» (3-4 в серии);

2004-й – «Калгари» против «Тампы» (3-4);

2006-й – «Эдмонтон» против «Каролины» (3-4);

2007-й – «Оттава» против «Анахайма» (1-4);

2011-й – «Ванкувер» против «Бостона» (3-4);

2021-й – «Монреаль» против «Тампы» (1-4).

«Эдмонтон» – пятикратный обладатель Кубка Стэнли. «Флорида» ни разу не выигрывала трофей.