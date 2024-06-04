Букмекеры начали принимать ставки на достижения Мбаппе в первом сезоне в «Реале»
Килиан Мбаппе перешел из «ПСЖ» в «Реал».
Букмекеры уже открыли линию на достижения нападающего в первом сезоне в составе мадридского клуба.
Что сделает Мбаппе в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
Забьет 29+ голов в Ла Лиге — 1.85
Отдаст 7+ голевых передач — 1.96
Забьет 4+ мяча с пенальти — 1.96
Отличится со штрафного — 1.96
Станет чемпионом Испании — 1.50
Выиграет Лигу чемпионов — 4.50
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