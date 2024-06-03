Медведев взял медицинский тайм-аут в матче с де Минауром. После этого австралиец стал котироваться фаворитом встречи

Даниил Медведев играет с Алексом де Минауром в 4-м круге «Ролан Гаррос».

1-й сет Медведев выиграл со счетом 6:4. Во 2-м сете Даниилу потребовался медицинский тайм-аут, так как его начали беспокоить мозоли на стопах. После этого россиянин отдал сет – 2:6.

После медицинского перерыва де Минаур стал котироваться фаворитом встречи за 1.37. До матча на победу австралийца можно было поставить с коэффициентом 2.42.

Матч проходит на Корте Сюзан Ленглен.