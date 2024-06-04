«Фонбет» и «Авангард» направили 5,8 млн рублей пострадавшим от паводков в Омской области

«Фонбет» и «Авангард» пожертвовали 5,8 млн рублей пострадавшим в Омской области.

Компания «Фонбет» в рамках благотворительной программы «ДоброФОН» направила средства в Российский Красный Крест, оказывающий помощь пострадавшим от паводков в Омской области. На эти средства будет обеспечена закупка и логистика гуманитарной помощи для нуждающихся.

«Авангард» присоединился к акции и направил дополнительно один миллион рублей.

«Омская область столкнулась с чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Обстановка с паводками затронула тысячи людей, разрушены дома, многие семьи остались без крыши над головой и средств к существованию.

Мы глубоко обеспокоены текущей ситуацией и не можем остаться в стороне, когда Омская область и ее жители столкнулись с бедой.

За прошедший сезон домашние матчи «Авангарда» посетили 480 835 человек. Мы решили умножить эту цифру на 10, чтобы определить сумму нашей помощи в рамках благотворительной программы. Итоговая сумма составила 4 808 350 рублей.

Также хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто уже оказывает помощь и поддержку пострадавшим от паводков жителям Омской области. В это сложное время как никогда важно сплотиться и действовать сообща», – сказал генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин.

«У «Авангарда» огромное число болельщиков в омском регионе. Мы знаем множество историй, когда люди ездят на матчи из дальних районов области, чтобы поддержать команду.

А еще вместе с нашими болельщиками, мы – патриоты омской земли, и вместе с нашим партнером, компанией «Фонбет», не могли остаться в стороне, когда потребовалась помощь.

Почти полмиллиона зрителей на нашей арене за сезон – один из лучших результатов в КХЛ, и мы благодарны «Фонбет» за то, что вместе можем помочь пострадавшим от паводка.

Со своей стороны, поддерживая начинание партнера, клуб добавит к общей сумме один миллион рублей», – заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.