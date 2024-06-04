FA хочет пожизненной дисквалификации для Пакета. Около 60 человек ставили на желтые карточки хавбека «Вест Хэма» (The Sun)

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии Лукас Пакета Ставки на футбол Футбол

Лукаса Пакета могут пожизненно дисквалифицировать из-за ставок.

Футбольная ассоциация Англии (FA) ранее обвинила футболиста во влиянии на игру с целью заработка на ставках.

Ему были выдвинуты обвинения в четырех нарушениях относительно его поведения в матчах АПЛ против «Лестера» (12 ноября 2022-го), «Астон Виллы» (12 марта 2023-го), «Лидса» (21 мая 2023-го) и «Борнмута» (12 августа 2023-го).

По информации The Sun, в протоколе FA содержится рекомендация о пожизненной дисквалификации футболиста в случае признания его виновным.

Как пишет источник, предполагается, что около 60 человек сделали ставки на то, что Пакета получит желтую карточку в одном или во всех этих матчах. Размер ставок варьировался от 7 до 400 фунтов стерлингов, совокупный выигрыш составил 100 тысяч фунтов.

Похоже, Пакета правда получал карточки ради ставок. Теперь официально обвинили

39 комментариев
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Ответ Momos
Не сильно похоже на осведомленность большого круга лиц о его делишках. Количество ставок не выбивается из общей статистики. Если взять любого другого игрока, то будет примерно так же.
Согласен. Я было время через матч ставил на жёлтую карточку Серхио Рамоса. Коэффициент от. 3,5 до 4 были
+31
-1
+30
Не сильно похоже на осведомленность большого круга лиц о его делишках. Количество ставок не выбивается из общей статистики. Если взять любого другого игрока, то будет примерно так же.
+27
-1
+26
Типа он кому-то сознательно помог выиграть 20 фунтов? Бред какой-то
+19
0
+19
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Суммарно сумма выиграша на его карточках составила 100 тысяч фунтов
Ну тогда надо всех дисквалифицировать. На победе Лестера в АПЛ тоже заработали много кто. Понимаю бы его брат поставил тыс 500 и выиграл в два раза больше.
+16
-1
+15
Тонали и Тоуни ещё легко отделались
+16
-2
+14
> Размер ставок варьировался от 7 до 400 фунтов стерлингов, совокупный выигрыш составил 100 тысяч фунтов.

Совсем не похоже на инсайдерские ставки
+10
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+10
Ответ Хызыр
Не мог быть такой высокий кэф. Рамос получал желтые в Реале примерно в каждом втором матче. По стате у него примерно 260-300 желтых было, па за Реал он сыграл около 500 матчей, чуть меньше. Соответственно кеф около 2 был бы максимальным
Может в лайве ловил кф, во 2 тайме например
+6
0
+6
Ответ Хызыр
Не мог быть такой высокий кэф. Рамос получал желтые в Реале примерно в каждом втором матче. По стате у него примерно 260-300 желтых было, па за Реал он сыграл около 500 матчей, чуть меньше. Соответственно кеф около 2 был бы максимальным
ну давай расскажи мне. 2 коэф на ЖК ты на кого вообще видел в линии БК? я ставил на это и прекрасно помню. ниже 3,5 не был никогда
+5
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+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Ставки это зло, но по моему на пожизненно за такое отстранять это перебор.
Коррупция и неуплата налогов это зло,но Гвардиола не в тюрьме до сих пор
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
Согласен. Я было время через матч ставил на жёлтую карточку Серхио Рамоса. Коэффициент от. 3,5 до 4 были
Не мог быть такой высокий кэф. Рамос получал желтые в Реале примерно в каждом втором матче. По стате у него примерно 260-300 желтых было, па за Реал он сыграл около 500 матчей, чуть меньше. Соответственно кеф около 2 был бы максимальным
+6
-4
+2
Глупость. Я вот на жёлтые Винисиуса ставлю, потому что он их часто получает, и что надо его обвинить?))
+2
0
+2
РПЛ ждет
+1
0
+1
"У нас для этого Пакета есть пакет с пакетами". (FA)
+1
0
+1
Ответ Topwintop
Коррупция и неуплата налогов это зло,но Гвардиола не в тюрьме до сих пор
Неуплата налогов это частая проблема у многих игроков кстати ((
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Ответ ILB05
Тем что он из Бразилии
С таким же успехом можно любого азиата в кишлак отправить, а европейца в деревню. Да и белые из Бразилии как правило в фавелах не живут
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В Сити тоже так делают, но Англия закрывает на это глаза
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Ответ dojdina
"У нас для этого Пакета есть пакет с пакетами". (FA)
ну наконец-то, я уж думал никто не напишет
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Суммарно сумма выиграша на его карточках составила 100 тысяч фунтов
С его зп бред так рисковать
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Его пример - другим наука. Особенно если закончится пожизненным отстранением.
Да чего-то в последнее время в АПЛ этих примеров все больше и больше. А толку?
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Ответ morgan23
Да чего-то в последнее время в АПЛ этих примеров все больше и больше. А толку?
Просто это вышло на поверхность.
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Ответ tolobas
Что такое 100 К фунтов относительно современных зп, тем более в АПЛ. Меньше месячной зп. Смысл какой так рисковать ради этого
так они 10 месяцев ставили, чтобы поднять итоговую сотку-)) Какое-то тупое мошенничество
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Ответ Gerundiy
С его зп бред так рисковать
это называется лудомания, один из её признаков "стремление ко всё более высокому риску"
так что это не бред, а болезнь
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Суммарно сумма выиграша на его карточках составила 100 тысяч фунтов
Недельная зп - прям афера века
Какой-то бред
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Ставки это зло, но по моему на пожизненно за такое отстранять это перебор.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Суммарно сумма выиграша на его карточках составила 100 тысяч фунтов
да немного совсем, недельная-двухнедельная зарплата
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Полная ерунда с точки зрения оргпреступности !
Тут скорее поспорил с каким-то приятелем на подпитии в баре при свидетелях , что получит ЖК .
А ребята уже дальше по секрету всему свету
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За жалких 100 тысяч пожизненно дисквалифицировать?
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Все даты 12 12 21 12. Нумерологией увлекается ещё
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Поставит например кто то миллион долларов на то что жёлтую получит Пакета и тот не получит, и букмекеры молча положат деньги в карман, а если ставка сыграет то букмекеры поднимут вой, как так
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Что такое 100 К фунтов относительно современных зп, тем более в АПЛ. Меньше месячной зп. Смысл какой так рисковать ради этого
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