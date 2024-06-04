FA хочет пожизненной дисквалификации для Пакета. Около 60 человек ставили на желтые карточки хавбека «Вест Хэма» (The Sun)

Лукаса Пакета могут пожизненно дисквалифицировать из-за ставок.

Футбольная ассоциация Англии (FA) ранее обвинила футболиста во влиянии на игру с целью заработка на ставках.

Ему были выдвинуты обвинения в четырех нарушениях относительно его поведения в матчах АПЛ против «Лестера» (12 ноября 2022-го), «Астон Виллы» (12 марта 2023-го), «Лидса» (21 мая 2023-го) и «Борнмута» (12 августа 2023-го).

По информации The Sun, в протоколе FA содержится рекомендация о пожизненной дисквалификации футболиста в случае признания его виновным.

Как пишет источник, предполагается, что около 60 человек сделали ставки на то, что Пакета получит желтую карточку в одном или во всех этих матчах. Размер ставок варьировался от 7 до 400 фунтов стерлингов, совокупный выигрыш составил 100 тысяч фунтов.

Похоже, Пакета правда получал карточки ради ставок. Теперь официально обвинили