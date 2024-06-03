Медведев завершил выступление на «Ролан Гаррос». Зашли котировки до 6.10

Даниил Медведев завершил выступление на «Ролан Гаррос»-2024.

В матче 1/8 финала россиянин проиграл Алексу де Минауру – 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Перед игрой де Минаур котировался андердогом за 2.42. На его победу с общим счетом 3:1 можно было поставить с коэффициентом 6.10. Такой же коэффициент предлагался на точный счет в 1-м сете (4:6).

Де Минаур впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев –Хольгер Руне.