Медведев завершил выступление на «Ролан Гаррос». Зашли котировки до 6.10

Теги Ролан Гаррос Ставки на спорт Даниил Медведев Алекс де Минаур Ставки на теннис Ставки

Даниил Медведев завершил выступление на «Ролан Гаррос»-2024.

В матче 1/8 финала россиянин проиграл Алексу де Минауру – 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Перед игрой де Минаур котировался андердогом за 2.42. На его победу с общим счетом 3:1 можно было поставить с коэффициентом 6.10. Такой же коэффициент предлагался на точный счет в 1-м сете (4:6).

Де Минаур впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Его соперником станет победитель пары Александр Зверев –Хольгер Руне.

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