Махачев повторит достижение Усмана по серии побед в UFC, считают букмекеры

Ислам Махачев одержал 14-ю победу в UFC подряд.

2 июня в Нюарке Махачев задушил Дастина Порье в пятом раунде и защитил титул UFC в легком весе.

Только у двух бойцов промоушена – Камару Усмана (15) и Андерсона Сильвы (16) – были более затяжные серии побед.

Букмекеры дают коэффициент 1.21 на то, что Махачев одержит 15 побед подряд до конца карьеры и повторит достижение Усмана.

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