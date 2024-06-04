«Суонси» уволил сотрудника за то, что он 130 раз ставил против своей команды

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«Суонси» уволил специалиста по связям с игроками Хью Лейка за ставки против своей команды.

FA выяснила, что сотрудник «Суонси» сделал 2476 ставок в период с 2018 по 2023-й год, в том числе 130 – на поражение своей команды.

По данным английских СМИ, 61-летний британец поставил за пять лет почти 92 тысячи фунтов и потерпел убытки в размере 7 437 фунтов.

FA запретила Лейку работать в футболе на протяжении 12 месяцев и оштрафовала его на 1500 фунтов.

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1 комментарий
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