Андреева выбила Соболенко с «Ролан Гаррос». Перед стартом турнира Мирру котировали 6-м фаворитом

Мирра Андреева победила 2-ю ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:7(5), 6:4, 6:4.

17-летняя россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» с 1997 года. Тогда 16-летняя Мартина Хингис дошла до этой стадии на US Open.

Перед стартом турнира Мирра котировалась 6-м фаворитом по 30.00. После победы над Соболенко коэффициент на победу Андреевой в «Ролан Гаррос» поднялся до 6.70. Выше только у Иги Швентек – 1.35.

В полуфинале Мирра сыграет с итальянкой Жасмин Паолини, которая в качестве андердога выбила Елену Рыбакину.