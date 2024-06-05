Андреева выбила Соболенко с «Ролан Гаррос». Перед стартом турнира Мирру котировали 6-м фаворитом

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Мирра Андреева победила 2-ю ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:7(5), 6:4, 6:4.

17-летняя россиянка стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» с 1997 года. Тогда 16-летняя Мартина Хингис дошла до этой стадии на US Open.

Перед стартом турнира Мирра котировалась 6-м фаворитом по 30.00. После победы над Соболенко коэффициент на победу Андреевой в «Ролан Гаррос» поднялся до 6.70. Выше только у Иги Швентек – 1.35.

В полуфинале Мирра сыграет с итальянкой Жасмин Паолини, которая в качестве андердога выбила Елену Рыбакину.

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В Андрееву верят еще сильнее, чем в Шарапову. Какой турнир «Большого шлема» она скоро выиграет?

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