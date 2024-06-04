Кирилл Капризов показал свой типичный день в «Миннесоте»

На YouTube-канале «Суперлига» вышел новый выпуск программы «На хоккее» с Юлией Лысенко, посвященный нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову.

Прошедший сезон регулярного чемпионата российский форвард вряд ли сможет занести себе в актив. Его команда не прошла в плей-офф, расположившись на 10-й строчке турнирной таблицы Западной Конференции. Зато сам Кирилл заметно прибавил во второй части чемпионата и почти довел число своих результативных действий до ста. В 75 матчах он набрал 96 очков (46 голов и 50 передач).

Юлия Лысенко побывала на матче «Миннесоты» и «Вегаса», увиделась с болельщиками, посетила фаншоп, заглянула в святую всех святых – раздевалку хоккейного клуба – и пообщалась с партнерами россиянина по команде. Капризов рассказал о том, с кем советовался перед переходом в НХЛ, тренировках в деревне во время коронавируса и многом другом.

Тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс объяснил, почему Кирилла так легко любить, и что делает его особенным на льду. Комментатор хоккейного клуба Энтони Лапата раскрыл причины популярности российского игрока, а партнеры по команде, Матс Андре Цукарелло и Марк Андре Флери, поделились секретами суперспособностей Кирилла, его невероятного соревновательного духа и рассказали, как он поднимает боевой настрой всей команды.

Уникальные кадры и инсайты из жизни и Капризова, полные адреналина и ледяной мощи: https://youtu.be/0XAud8QZDMA.

«На хоккее» с Юлией Лысенко — серия интервью с российскими звездами НХЛ на Youtube-канале «Суперлига». Ранее телеведущая пообщалась с амбассадором БК «Лига Ставок» и легендой отечественного хоккея Ильей Ковальчуком.

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