Президент «Лиги Ставок»: «Нельзя полностью победить нелегальный букмекерский рынок»

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Президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский рассказал, можно ли победить нелегальный букмекерский рынок в России.

— А вообще можно полностью победить нелегальный букмекерский рынок в нашей стране?

— Я думаю, что все равно хулиганы будут появляться. Может быть, полностью победить нельзя, но и в 2019 году, и в 2021 году он сужался практически до 10%. Поэтому уменьшить его до минимальных объемов вполне возможно.

Полагаю, что и в настоящее время он тоже небольшой. Если год назад это было, наверное, порядка 30%, то сейчас, по моим оценкам, он составляет менее 15%.

Конечно, многое зависит и от активности операторов, нас в том числе, и от регулятора, и от государственных структур, – сказал Красовский.

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