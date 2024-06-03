Гибралтар не забивает с 2022 года. 3.65 – прервет серию в матче с Шотландией, которая не побеждает 7 матчей подряд

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Гибралтар проведет товарищеский матч с Шотландией в преддверии Евро-2024.

Шотландия – безоговорочный фаворит встречи за 1.03. На победу Гибралтара предлагается коэффициент 45.00. Ничья котируется за 20.00.

Последний раз Гибралтар забивал в 2022 году – в товарищеских встречах с Лихтенштейном (2:0) и Андоррой (1:0). Шотландия подходит к встрече с самой длинной безвыигрышной серией с 2008-го – 7 матчей подряд. В каждой из этих игр сборная пропустила.

Если Гибралтар прервет безголевую серию, сыграет коэффициент 3.65. Продлит – 1.28.

Матч состоится 3 июня. Начало запланировано на 19:00 мск.

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