Роман Ротенберг: «Матч ТВ» помогает нам побеждать! Без показа на федеральном ТВ развивать хоккей было бы невозможно. Благодарю и наших партнеров – «Газпром», «Норникель», «Лигу Ставок»
Роман Ротенберг поблагодарил «Матч ТВ» за поддержку хоккея.
«Насыщенный день в рамках нашей работы на ПМЭФ завершился участием в спортивно-деловой премии «Чемпион».
Для меня было большой честью вручить приз в номинации «Спортивная ДНК» заместителю генерального продюсера «Матч ТВ» Василию Конову. Я давно знаком с Василием, знаю, как он отдается работе.
«Матч ТВ» всегда помогает хоккею, сборной, поддерживает наши проекты. Большое спасибо холдингу за поддержку!
Хотел бы поблагодарить всех наших партнеров: ПАО «Газпром», компанию «Норникель», «Лигу Ставок».
Без показа на федеральном ТВ развивать хоккей было бы невозможно. Несмотря на международную ситуацию мы играем в хоккей на всех уровнях. И «Матч ТВ» помогает нам побеждать!» – написал первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборных команд России и главный тренер СКА Ротенберг.
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