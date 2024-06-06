Роман Ротенберг: «Матч ТВ» помогает нам побеждать! Без показа на федеральном ТВ развивать хоккей было бы невозможно. Благодарю и наших партнеров – «Газпром», «Норникель», «Лигу Ставок»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой телевидение Газпром КХЛ Ставки на спорт Василий Конов Норильский никель Роман Ротенберг Матч ТВ Ставки на хоккей Лига Ставок сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поблагодарил «Матч ТВ» за поддержку хоккея.

«Насыщенный день в рамках нашей работы на ПМЭФ завершился участием в спортивно-деловой премии «Чемпион».

Для меня было большой честью вручить приз в номинации «Спортивная ДНК» заместителю генерального продюсера «Матч ТВ» Василию Конову. Я давно знаком с Василием, знаю, как он отдается работе.

«Матч ТВ» всегда помогает хоккею, сборной, поддерживает наши проекты. Большое спасибо холдингу за поддержку!

Хотел бы поблагодарить всех наших партнеров: ПАО «Газпром», компанию «Норникель», «Лигу Ставок».

Без показа на федеральном ТВ развивать хоккей было бы невозможно. Несмотря на международную ситуацию мы играем в хоккей на всех уровнях. И «Матч ТВ» помогает нам побеждать!» – написал первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборных команд России и главный тренер СКА Ротенберг.

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6 комментариев
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всё у него, как на параде😒
одни лозунги.
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Sports,зачем постоянно постить больного человека ?
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зачем так много этого клоуна ?
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Ответ Саша Шарапов
зачем так много этого клоуна ?
там целая дурка на выезде сейчас, пмэф называется
ожидайте еще больше новостей
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Спортс, вы не устали копипастить его фразы из тг канала? Там же все одни и те же клише: хоккей развивается, Канада в ужасе трепещет от мощи российских хоккеистов, спасибо газпрому, игры с Индией и тд
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Ответ Артем Чернаков
Sports,зачем постоянно постить больного человека ?
зачем постоянно его комментировать?
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