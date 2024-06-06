Роман Ротенберг: «Матч ТВ» помогает нам побеждать! Без показа на федеральном ТВ развивать хоккей было бы невозможно. Благодарю и наших партнеров – «Газпром», «Норникель», «Лигу Ставок»

Роман Ротенберг поблагодарил «Матч ТВ» за поддержку хоккея.

«Насыщенный день в рамках нашей работы на ПМЭФ завершился участием в спортивно-деловой премии «Чемпион».

Для меня было большой честью вручить приз в номинации «Спортивная ДНК» заместителю генерального продюсера «Матч ТВ» Василию Конову. Я давно знаком с Василием, знаю, как он отдается работе.

«Матч ТВ» всегда помогает хоккею, сборной, поддерживает наши проекты. Большое спасибо холдингу за поддержку!

Хотел бы поблагодарить всех наших партнеров: ПАО «Газпром», компанию «Норникель», « .

Без показа на федеральном ТВ развивать хоккей было бы невозможно. Несмотря на международную ситуацию мы играем в хоккей на всех уровнях. И « » помогает нам побеждать!» – написал первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборных команд России и главный тренер Ротенберг.