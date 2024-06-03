Букмекер «1хСтавка» продал Telegram-канал

Telegram-канал букмекерской компании «1хСтавка» объявил о смене владельца.

С февраля 2023 года «1хСтавка» не осуществляет прием ставок из-за отключения от информационной системы ЕРАИ. Букмекер пытается оспорить решение регулятора в судебном порядке. На момент продажи Telegram-аккаунт «1хСтавки» насчитывал около 4 тыс. подписчиков.

«Рады представить вам нашу новую главу под названием GOAL.Pro Мы также будем радовать вас актуальными спортивными новостями, ставками, розыгрышами и всем, что так любим вместе обсуждать – наше общее увлечение спортом», – сообщается в анонсе нового проекта.

Букмекер вел Telegram-канал до лета 2023-го.