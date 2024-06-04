Сайты с азартными играми – третья по популярности категория запросов в российских школах

Около 10% интернет-запросов из российских школ за последний учебный год пришлись на ресурсы с опасным контентом.

По данным «Газеты» со ссылкой на ГК «Солар», за последний учебный год в российских школах еженедельно фиксировалось более 5 млрд интернет-запросов, совершаемых через единую сеть передачи данных (ЕСПД).

Соцсети стали самой популярной категорией запросов школьников в Центральном федеральном округе – более 10 миллионов запросов. Далее идут вредоносные программы (около 4 млн запросов), а также гемблинг-ресурсы и сайты с онлайн-играми (около 3,5 млн).

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