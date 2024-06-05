Большинство россиян будут болеть за Сербию на Евро-2024. Португалия – 2-я, Англия – 3-я (PARI)

Управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев рассказал о результатах опроса букмекера по Евро-2024.

«Опрос PARI прошли 2559 человек, которые делали ставки в последние три месяца. Результаты показали, что 81% ждут старта Евро-2024, 13% не определились и лишь 6% не интересуются событием.

76% планируют ставить на матчи, 23% рассматривают такую возможность, и только 1% откажется от ставок.

В отсутствие своей национальной команды большинство россиян будут болеть за Сербию. 28,2% опрошенных поддержат сборную братской страны, 23,9% выбрали Португалию, а 23,2% — Англию.

Самые популярные игроки сборной Сербии среди россиян — полузащитник «Фенербахче» Душан Тадич, нападающий «Аль-Хиляль» Александар Митрович и форвард «Ювентуса» Душан Влахович. Также известен защитник «Спартака» Срджан Бабич, единственный представитель чемпионата России в составе сборной Сербии на Евро-2024.

Среди фаворитов Евро-2024 россияне, которые делают ставки и интересуются спортом, выделили пять команд. Наибольшие шансы стать чемпионом Европы, по мнению 25,7% опрошенных, у сборной Франции. Следом идут Англия (18,8%), Германия (13,9%), Испания (12,3%) и Португалия (10,2%)», – написал в телеграме Сергеев.

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