Беттор поставил 1 млн рублей на выход «Зенита» в суперфинал Фонбет Кубка России

В БК PARI рассказали о крупной ставке клиента на финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

Беттор объединил в экспрессе прогнозы на успех «Зенита» по итогам противостояния с ЦСКА за 1.45 и победу «Ман Сити» над «Тоттенхэмом» за 1.40. Сумма ставки составила 1 миллион рублей.

14 мая «Сити» победил «Тоттенхэм» (2:0), поэтому для выигрыша 2 030 000 рублей клиенту PARI необходим выход «Зенита» в суперфинал Кубка.

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