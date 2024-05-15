Беттор поставил 1 млн рублей на выход «Зенита» в суперфинал Фонбет Кубка России

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В БК PARI рассказали о крупной ставке клиента на финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА.

Беттор объединил в экспрессе прогнозы на успех «Зенита» по итогам противостояния с ЦСКА за 1.45 и победу «Ман Сити» над «Тоттенхэмом» за 1.40. Сумма ставки составила 1 миллион рублей.

14 мая «Сити» победил «Тоттенхэм» (2:0), поэтому для выигрыша 2 030 000 рублей клиенту PARI необходим выход «Зенита» в суперфинал Кубка.

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3 комментария
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Надо на сборную Бразилию поставить куда там ЦСКА под санкциями с ними тягатся ..сразу сдатся газпром все таки
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