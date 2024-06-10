Франция – фаворит мужской футбольной Олимпиады. Европейские сборные не выигрывают турнир с 1992 года

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Букмекеры считают сборную Франции фаворитом мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2024.

Европейские сборные не побеждают на мужской футбольной Олимпиаде с 1992 года. Тогда Испания взяла золото на домашних Играх.

На семи следующих Олимпийских играх турнир выигрывали Нигерия, Камерун, Аргентина (дважды), Мексика и Бразилия (дважды).

Франция – фаворит турнира за 3.50. Аргентина котируется второй за 4.00, Испания – третьей за 5.00.

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