Розыгрыш 24 000 000 ₽ – рекордная акция БЕТСИТИ к Евро-2024
Букмекер запустил топовую акцию к чемпионату Европы по футболу.
14 июня матчем Германия – Шотландия стартует чемпионат Европы по футболу. В честь этого события букмекерская компания БЕТСИТИ разыгрывает рекордный призовой фонд в своей истории – 24 000 000 рублей.
В акции могут поучаствовать как новые, так и действующие игроки.
Для участия перейди на страницу акции и выполни простые условия:
· Зарегистрируйся на сайте или в приложении БЕТСИТИ и получи до 3 000 рублей;
· Собери свою виртуальную команду из участников Евро-2024;
· Делай ставки от 1 000 рублей с коэффициентом от 1.50. Из них не менее трех на матчи Евро-2024;
· Получай баллы за ставки и результативные действия футболистов твоей команды в играх Евро-2024.
Чем больше сумма ставки и коэффициент и чем удачливее твои игроки выступят на турнире, тем больше начисляется баллов.
Розыгрыш призового фонда пройдет в два этапа.
22 000 000 рублей разыграют между собой 50 участников, суммарно набравших наибольшее количество баллов за ставки и выступление своей команды на Евро-2024.
Победитель общего рейтинга получит главный приз – 1 200 000 рублей.
Еще 2 000 000 рублей разыграют между собой 50 участников, чьи команды набрали больше всего очков в турнире.
Победитель рейтинга команд участников получит 120 000 рублей.
Акция продлится с 10 июня по 15 июля.