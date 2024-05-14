«Балтика» – наш «Уиган»? Пять случаев, когда обладатель Кубка вылетал

Российский сезон не поддается логике – «Балтика» еще одно доказательство. Аутсайдер РПЛ в преддверии решающего матча чемпионата против «Ростова» выкладывается на сто процентов в игре против «Спартака» ради финала Кубка. Это очень редкий случай для мировой футбольной истории.

«Балтика» до турнира имела коэффициент 51.00 на победу в Кубке России. В финале клуб не будет фаворитом с любым соперником, но уже точно получит котировку не выше 7.00.

Для Калининграда приоткрылась дверь в любопытный клуб. «Балтика» в одном сезоне может вылететь из РПЛ и взять трофей. На текущий момент команда Сергея Игнашевича – главный кандидат на понижение в классе («Сочи» у букмекеров уже не учитывается). Вероятность вылета по статистической модели Opta составляет 55%. В линии Бетсити на пятнадцатое место – 1.55.

А теперь вспомним, кто уже находится в уникальном клубе – вылет и трофей за один сезон.

«Тосно-2018»: выиграли Кубок России и прекратили свое существование

Футболисты «Тосно» уже выходили на финал Кубка России против «Авангарда», понимая, что будущее клуба предрешено. Самый странный решающий матч в истории турнира стал возможен после победы ленинградского клуба над «Спартаком» в полуфинале. Резиуан Мирзов забил чемпионский гол в финале.

Дальше сплошная боль: формальный вылет из РПЛ, а ровно спустя месяц после победы – официальное решение о закрытии клуба.

На победу «Тосно» только над «Спартаком» в полуфинале можно было ставить за 8.50.

«Уиган»-2013: выиграли Кубок Англии и вылетели из АПЛ

«Уиган» ждал трофей 81 год. Он пришел, когда никто не ждал – под конец эпохи Роберто Мартинеса.

«Латтикс» открывались явными андердогами в линии на финал Кубка Англии с «Манчестер Сити» за 8.00. Перед стартом игры коэффициент подскочил выше 10.00, но 86 тысяч зрителей на «Уэмбли» увидели чудо: гол Бена Уотсона в классическом английском стиле стал ответом на многочисленные промахи фаворита.

Через три дня «Уиган» был разгромлен «Арсеналом» и официально вылетел из АПЛ, куда больше не возвращался.

«Бирмингем-2011»: выиграли Кубок Лиги и вылетели из АПЛ

«Бирмингем» в 2011 году собрал достойную банду в духе старой школы: Бен Фостер, экс-игрок «Спартака» Мартин Йиранек, Ли Бойер, Обафеми Мартинс, Кевин Филлипс, Барри Фергюсон. Неудивительно, что на дистанции сезона в АПЛ команда провалилась.

А вот Кубок Лиги стал историческим моментом счастья. В финале «Арсеналу» не помог даже Андрей Аршавин, вышедший с первых минут. Коэффициент на победу «Бирмингема» был 7.00. «Арсенал» шел в линии за 1.53.

«Кайзерслаутерн»-1996: единственный пример из Германии

В Бундеслиге аналогов не найти у «Кайзерслаутерна». Центральной фигурой в клубе был автор победного гола на ЧМ-1990 Андреас Бреме. В финале герой большого турнира удалился на 72-й минуте, чтобы партнеры организовались и отстояли преимущество над «Карслруэ».

А вот в чемпионате случился необъяснимый конфуз – клуб занял шестнадцатое место и вылетел сразу, так как стыковые матчи тогда не проводились.

«Норвич»-1985: первый трофей Стива Брюса

Еще одна забытая история из Англии. «Норвич» с еще перспективным защитником Стивом Брюсом выиграл свой последний на данный момент трофей именно в таком стиле. В чемпионате клуб набрал 49 очков и вылетел. Секрет в том, что тогда было 22 команды в высшей лиге, и сразу три коллектива смогли взять по 50.

Чемпионат ушел для скромного клуба на второй план. «Норвич» навсегда запомнил финал Кубка Лиги и минимальную победу над «Ипсвичем» при аудитории в 100 тысяч зрителей с одним решающим автоголом. Ставки на Спортсе В РПЛ третий аномальный матч по тоталу в 2024 году. Можно ли найти логику?

Фото: РИА Новости /Михаил Голенков; Jurgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press ; East News /IAN KINGTON / AFP