Двух теннисистов забанили за договорные матчи. Один из них дисквалифицирован пожизненно

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ITIA (Международное агентство по обеспечению честности в теннисе) забанило двух теннисистов за договорные матчи.

Алехандро Мендоса Креспо дисквалифицирован пожизненно и оштрафован на 250 000 долларов. 34-летний боливиец активно участвовал в коррупционных схемах, в том числе организовал договорные матчи с участием других теннисистов. Мендосу признали виновным в 20 нарушениях.

28-летний перуанец Хорхе Панта Эррерос забанен на 3 года и оштрафован на 10 000 долларов за организацию договорных исходов в своих матчах. Его признали виновным в 4-х нарушениях.

Наивысшей позицией в рейтинге ATP Мендосы была 741-я строчка, Панты – 447-я.

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