Месяц до Евро-2024. У турнира появился спорный фаворит в линии на победителя

Месяц до главного футбольного турнира лета. В мае произошли достаточно любопытные изменения в линии. У турнира вырисовывается один фаворит.

Неужели Англия?

Команда Гарета Саутгейта долгое время шла второй в списке претендентов вслед за Францией, был период, когда соперников выделяли вместе, но теперь общий акцент все же на Англию.

Если брать линию за ноябрь 2023 года, то котировка фиксировалась на уровне 5.00, а сейчас уже 4.30 в Бетсити. У английских букмекеров так и вовсе можно встретить 4.00. В чем секрет?

Здесь просматривается достаточно любопытная логика: коэффициент падает не от успешной игры самой сборной, а на фоне выдающихся достижений футболистов. На текущий момент состав атакующей тройки у англичан выглядит таким – Сака-Кейн-Фоден. В полузащиту смело отправляют Райса и Беллингема. Мощно по именам, но сколько раз Англия разочаровывала и не таким составом? Не забудем и про пенальти…

Франция чуть сдает позиции, но понятно, что не упадет ниже второй строчки. Один из самых глубоких составов, звезда, вдохновленная переходом в «Реал», и стабильный тренер. Все факторы для букмекерского фаворита.

Тройку замыкает Германия. Коэффициент на хозяев еще ни разу не взлетал выше 8.50 даже на фоне кризиса в товарищеских матчах, а сейчас крепко стоит в районе 7.00 со сноской на качественное выступление в последних спаррингах.

Самый бурный рост

Главный прогресс месяца – Португалия. Команда Роберто Мартинеса (или все же Криштиану Роналду?) совершила рывок на четвертую позицию. В некоторых букмекерских конторах коэффициент прыгнул с 13.00 на 9.00.

Традиционно в преддверии больших турниров идет шквал ставок на звезд. В этот раз наверняка есть и эффект Роналду, но Португалия и без вечного лидера выглядит достойно: идеальная квалификация, много талантливой молодежи, на текущий момент нет травм у ключевых исполнителей.

Фактор Куртуа

Падение последних недель – Бельгия. Сказалась новость о решении по Тибо Куртуа. Доменико Тедеско объявил, что один из лучших вратарей мира точно не сыграет – серьезный удар. Вот, и коэффициент уже 17.00.

Действующий чемпион давно держится на этой же отметке. Италия, похоже, сама не знает, чего ждать от нестабильного состава в коктейле с Лучано Спаллетти.

Компанию фаворитов второго эшелона закрывают Нидерланды. У «оранжевых» – самая стабильная ситуация по коэффициенту – глобально не меняется почти год.

А что там у андердогов?

Так, теперь самое любопытное – ставки 40+. Какой там коэффициент был на Грецию в 2004?

За пределами первой восьмерки фаворитов лидируют Дания и Хорватия. Обе сборные – с явной отрицательной динамикой, что и понятно: датчане в нынешней форме вряд ли способны повторить успех прошлого Евро, а у Хорватии просто очень возрастной состав.

Точно стоит обратить внимание на Австрию. Здесь есть устойчивый тренд на снижение. В одной из европейских букмекерских контор команда Рангника рухнула до 36.00. А, например, в Бетсити можно спокойно ставить за 90.00. Предпосылок к победе, конечно, нет, но можно вспомнить даже прошлый Евро, где Австрия вышла из группы и в относительно равном матче уступила будущим чемпионам Европы.

Главные аутсайдеры Евро-2024

В отнюдь не почетной номинации почему-то с запасом побеждает Албания. Букмекеры с момента выхода линии ощутимо ниже остальных располагали в компании с албанцами Грузию, Словению и Словакии.

За Грузию, вероятно, играет фактор Хвичи, поэтому в какой-то момент коэффициент с 350.00 взлетел до 250.00. А вот Албания стабильно не проходит отметку в 400.00, хотя в квалификации сборная была выше Польши и Чехии.

А как было перед Евро-2020?

Если сравнивать с линиями три года назад, то есть некоторые совсем не косметические изменения. Во-первых, выделяется падение Бельгии – раньше входили в тройку главных фаворитов. Во-вторых, интересная динамика по Италии – после победы на Евро команда все равно получила коэффициент почти в два раза больше.

С кем в этот раз ошиблись букмекеры?

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Фото: IMAGO/Paul Chesterton, Panoramic, Mutsu Kawamori/Global Look Press