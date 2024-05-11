Кирилл Бельский ожидает сложный выезд «Челси» к «Ноттингему», но верит в победу

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на матч 37-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Челси».

«Челси» набрал ход в последних матчах. Почеттино и Боули публично радуются изменениям, но впереди испытание командой, которая бьется за выживание в АПЛ.

«Ноттингем» всего два раза с момента выхода в АПЛ в 2022-м смог выиграть два матча в чемпионате подряд. В прошлом туре «Форрест» обыграл «Шеффилд». Получится ли оформить победный дубль в третий раз, когда это так необходимо? Для «Челси» серия тоже не очень: в этом сезоне во всех соревнованиях «Челси» удавалось выиграть три матча подряд аж в конце декабря-начале января. С тех пор после двух побед третьей можно было не ждать.

Пахнет ничьей за 4.00? Пожалуй, да. Но только с точки зрения статистики. Кстати на «Сити Граунд» «Челси» не выигрывал в АПЛ с 1999-го. Правда, эффектность этого факта резко падает, когда узнаешь что с тех пор «Ноттингем» принимал лондонцев в рамках чемпионата лишь единожды.

Если «Челси» продолжит играть так, как начал со второго тайма против «Виллы», успех обеспечен. Победу «Челси» можно взять за 2.04 по линии БЕТСИТИ. И снова рискну по поводу форы – Ф2(-1.5) идет 3.40. Еще руки чешутся попробовать поставить обе забьют нет за 2.70, но думаю что «Ноттингем» таки что-нибудь закатит», – считает Бельский.

Матч состоится 11 мая, начало – в 19:30 мск.