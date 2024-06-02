«Аталанта» Миранчука проиграла «Фиорентине», хотя перед матчем котировалась фаворитом. «Ювентус» остался в топ-3 Серии А

«Аталанта» проиграла «Фиорентине» (2:3) в перенесенном матче 29-го тура Серии А и осталась на 4-м месте.

Перед матчем бергамаски котировались явными фаворитами за 1.55. Победа «Фиорентины» шла за 5.70. На ТБ3.5 голов предлагался коэффициент 2.34. Благодаря поражению «Аталанты» «Ювентус» остался в топ-3 Серии А, куда не входил с 2020 года.

Алексей Миранчук провел в Серии А сезона-2023/24 26 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.