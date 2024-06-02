В Литве ужесточают правила ведения игорного бизнеса. Специальный сотрудник будет предлагать гемблерам сделать перерыв в игре

Правительство Литвы одобрило внесение поправок в игорное законодательство, направленных на усиление защиты проблемных игроков.

Одно из главных нововведений – требование о наличии квалифицированного сотрудника, который сможет обеспечивать соблюдение принципов ответственной игры. Работник будет предлагать проблемным гемблерам сделать перерыв в игре. В случае необходимости такой ревизор сможет принудительно завершить игру.

За несоблюдение требований предусмотрен штраф в размере 3-5% от общего годового дохода, а за повторные нарушения – от 8 до 10%. Сейчас штрафы в Литве варьируются от €6 до €50 тысяч, однако в Министерстве финансов считают их неэффективными.

После утверждения в Правительстве поправки должны быть одобрены в местном парламенте – Сейме.