«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли. Шансы Бобровского на победу – 60%

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в 6-м матче полуфинальной серии Кубка Стэнли и вышел в финал (4-2).

В финальной серии соперником «Эдмонтона» станет «Флорида» с Сергеем Бобровским, Дмитрием Куликовым и Владимиром Тарасенко в составе. 

По мнению букмекеров, у «Пантерс» больше шансов на победу. На триумф «Флориды» предлагается коэффициент 1.65 (60.6%). Успех «Эдмонтона» оценивается в 2.24 (44.6%).

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд. В прошлом году «Пантерс» в финальной серии проиграли «Вегасу» – 1-4.

Ставки на Спортсе

«Зенит» выиграл три трофея за сезон. Как оценивают букмекеры следующий требл?

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий