«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли. Шансы Бобровского на победу – 60%

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в 6-м матче полуфинальной серии Кубка Стэнли и вышел в финал (4-2).

В финальной серии соперником «Эдмонтона» станет «Флорида» с Сергеем Бобровским, Дмитрием Куликовым и Владимиром Тарасенко в составе.

По мнению букмекеров, у «Пантерс» больше шансов на победу. На триумф «Флориды» предлагается коэффициент 1.65 (60.6%). Успех «Эдмонтона» оценивается в 2.24 (44.6%).

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд. В прошлом году «Пантерс» в финальной серии проиграли «Вегасу» – 1-4.