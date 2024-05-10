Расклады на три финала еврокубков: «Реал» и «Байер» – явные фавориты, букмекеры верят и в «Фиорентину»

По итогам ответных полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций определились финалисты всех трех еврокубковых турниров. Днем ранее мы получили финал «Боруссия» – «Реал», сейчас добавились еще два – «Аталанта» – «Байер» и «Олимпиакос» – «Фиорентина».

Что на них дают и кто фаворит? Вот расклад.

Лига чемпионов: все внимание к «Реалу»

Тут пока все однозначно – 1.34 на успех «Реала», 3.50 – на сенсацию в виде «Боруссии». Расклад на прямые победы в основное время выглядит так: 1.65 – на «Реал», 5.30 – на «Боруссию».

Кажется, и без голов не обойдется – пока ТБ2.5 оценен в 1.68. На «обе забьют» дают 1.72.

Матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Лига Европы: очень верят в «Байер»

До финала дошли «Аталанта» и «Байер». Пока триумф «Байера» котируется за совсем низкие 1.36, а «Аталанты» – за 3.30. Прямая победа немцев оценена в 1.67, а итальянцев – в 5.00.

А что будет с голами? Кажется, увидим не один: ТБ2.5 за 1.75, а «обе забьют» – за 1.77.

Игра состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

Лига конференций: «Фиорентина» – фаворит, несмотря на игру в гостях

В финале сыграют «Олимпиакос» и «Фиорентина». Букмекеры считают фаворитами итальянцев – 1.65 на завоевание трофея против 2.33 у греков, хотя играть «Олимпиакос» будет в своей стране.

С победой в основное время сложнее – 2.23 на «Фио» и 3.40 на «Оли». Голы пока тоже не прогнозируются – 1.82 на ТМ2.5.

Матч запланирован на 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах.

Через несколько недель посмотрим, насколько букмекеры оказались правы.

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron