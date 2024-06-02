Количество учредителей БК «Лига ставок» сократилось до 5 человек
Состав учредителей букмекерской компании «Лига Ставок» (ООО «ПМБК») претерпел изменения.
Дмитрий Павловский и Дмитрий Шумов больше не числятся в качестве учредителей компании. Ранее они владели 7% и 5% долей ООО «ПМБК» соответственно. В связи с этим доля бенефициарного собственника «Лиги Ставок» Алексея Авсецина выросла с 37.7% до 47.7%.
Теперь состав учредителей букмекера «Лига Ставок» выглядит следующим образом:
- Алексей Авсецин – доля 47.7%;
- Юрий Красовский – 24.65%;
- Ольга Журавская – 22.65%;
- Ратмир Ронами – 1.5%;
- Екатерина Ронами – 1.5%.
Алексей Авсецин – руководитель Федерации спортивного бриджа и нард России. Также он возглавляет недавно созданную Ассоциацию настольных спортивных игр.