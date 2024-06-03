«Мешков Брест» стал победителем «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League, Куран – БЕТСИТИ лучший игрок Финала четырех

Белорусский клуб в решающем матче обыграл «Чеховские медведи» – 32:30.

В воскресенье, 2 июня, в Бресте завершился Финал четырех «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League.

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В финале трофей оспаривали «Мешков Брест» и «Чеховские медведи». Белорусский клуб оказался сильнее вице-чемпионов России и одержал победу со счетом 32:30. «Мешков Брест» выиграл «Дивизион Восток» SEHA – Gazprom League во второй раз подряд.

БЕТСИТИ учредил приз лучшему игроку Финала четырех. Им стал разыгрывающий «Мешков Брест» Валентин Куран. В Финале четырех гандболист записал на свой счет 12 заброшенных мячей и отдал пять результативных передач.

Приз вручили директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов и генеральный директор «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League Евгений Селеменев.

— В финале никогда нет фаворита. Все играют как в последний раз. Тем более это была заключительная игра сезона. Все хотели победить. «Чеховские медведи» показали классную игру, как и мы. Где-то они, наверное, чуть больше ошибались, поэтому мы и выиграли. Я благодарен команде за победу и мою награду лучшему игроку Финала четырех. В первую очередь это заслуга моих партнеров, не моя. Главное, что мы выиграли, а индивидуальная награда — это приятный бонус, – поделился эмоциями после победного финала Валентин Куран.

В матче за третье место встречались «Виктор» и «СКА-Минск». Победа осталась за белорусским клубом. «СКА-Минск» взял верх со счетом 37:30, а лучшим бомбардиром встречи стал игрок столичного клуба Игорь Белявский, забросивший восемь мячей.

«СКА-Минск» – бронзовый призер «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League.