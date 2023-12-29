В Новосибирске силовики накрыли новогодний турнир по покеру с призовым фондом 50 тысяч рублей

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Правоохранительные органы накрыли подпольное казино, в котором проходил новогодний турнир.

Следственный комитет по Новосибирской области предварительно установил, что пять местных жителей арендовали нежилое помещение в доме №7/2 по улице Залесского в Новосибирске, где незаконно организовывали и проводили игры в покер с использованием специального оборудования.

28 декабря правоохранительные органы провели следственные действия по этому адресу. В момент прибытия оперативников в помещении проходил новогодний турнир по покеру.

«Организатор и 4 крупье проводили в заведении новогодний турнир по покеру. Примерный размер призового фонда составлял 50 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 5 человек, в том числе организатор», — рассказали в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр группой лиц. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

За 2023 год в Новосибирской области была пресечена деятельность почти сотни подпольных игорных заведений.

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3 комментария
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Ну «спасибо», а то последний месяц я ощущал что как-то не спокойной было в городе, но теперь можно спать спокойно, ведь теперь эти подрывники наших священых скреп обезврежены.
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Теперь спать можно спокойно
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Ответ Dani_Alves92
Ну «спасибо», а то последний месяц я ощущал что как-то не спокойной было в городе, но теперь можно спать спокойно, ведь теперь эти подрывники наших священых скреп обезврежены.
Еще порадую тебя хорошей новостью: верховный суд РФ отпустил зам. председателя ЦБ за хищение 1.3 млрд. Не 50 тыс, конечно, но тоже норм. Оказывается истек срок давности по этому деянию, с чем не разобрались низшие суды, и зам больше невиновен.
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