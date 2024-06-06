Андреева – второй фаворит «Ролан Гаррос» у букмекеров после победы над Соболенко

Теги Ролан Гаррос Ставки на спорт Арина Соболенко Ставки на теннис Коко Гауфф Ставки на сегодня Ига Швентек Жасмин Паолини Мирра Андреева Ставки

Мирра Андреева стала котироваться вторым фаворитом «Ролан Гаррос» у букмекеров.

После победы над Ариной Соболенко (6:7(5), 6:4, 6:4) в четвертьфинале турнира коэффициент на победу Андреевой в «Ролан Гаррос» опустился до 6.70.

Явным фаворитом турнира котируется Ига Швентек – на ее победу дают 1.35. Кори Гауфф – третья за 7.50, Жасмин Паолини – четвертая за 13.00.

Ставки на Спортсе

Букмекеры поставили для Мбаппе в «Реале» тотал в 28,5 гола. Ни Роналду, ни Роналдо в дебютный сезон его не пробивали

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мне кажется в любом случае будет считаться вторым претендентом в случае выхода в финал. Даже если там будет Гауфф. Сейчас Гауфф котируется ниже только из-за того, что ей играть с Швентек и в нее не верят
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий