Роналду закончит год лучшим бомбардиром мира, у нас на это пять причин. Первая – за коэффициент 3.20
Криштиану Роналду не думают останавливаться. Португалец – Он лучший бомбардир, ассистент и лидер чемпионата Саудовской Аравии по «гол+пас», а единственным смертным, кто может отобрать у него «Золотую бутсу» по итогам календарного года остается Эрлинг Холанд.
Раздел «Ставки» на Sports.ru с пятью причинами того, что Криш – станет лучшим (снова).
Первая причина – это ты
«Важная победа! Мы не останавливаемся!» – написал Роналду после очередного дубля в чемпионате, пострадал «Аль-Иттихад». Это 18-й и 19-й голы Роналду в текущем сезоне саудовской лиги, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. Второе место занимает Александар Митрович из «Аль-Хилаля» – у него 16 мячей. Кроме того, португалец возглавляет список ассистентов с 9 передачами.
Таким образом, всего на счету Криштиану 28 (19+9) очков по системе «гол+пас» в этом розыгрыше чемпионата – это лучший показатель в лиге.
А вторая – все твои мечты
Прямо сейчас топ-три бомбардиров мира (их четыре, но у двух – одинаковые показатели):
Роналду – 53 мяча, остался 1 матч против «Аль-Таавуна». Кейн – 52, ушел на зимний перерыв в Бундеслиге. Мбаппе – 52, больше у «ПСЖ» нет игр в 2023-м. Холанд – 50, осталось сыграть 2 матча против «Эвертона» и «Шеффилда» в АПЛ.
На то, что Эрлинг проиграет Криштиану – 3.20. Лучший игрок практически всех версий от Guardian до Международной федерации футбольной истории и статистики уже два матча не забивает, однако норвежец даже когда молчит – все равно полезен (отдал передачу в игре с «Тоттенхэмом»). Поверить в то, что условные три он положит – можно, но вот сколько еще голов в мешке у Криштиану Аравийского – неизвестно.
Плюс Холанд может пропустить обе игры.
Третья – это все твои слова
Криш недавно посетил вечер бокса в Эр-Рияде. После завершения турнира футболист выложил в соцсети совместную фотографию с Конором Макгрегором, на которой они смеются. «Лучшая подпись победит!» – написал Роналду.
«Помнишь, как тен Хаг сказал, что я был проблемой в «Юнайтед»?» – прокомментировал пост Пирс Морган. «МЮ» все еще в поисках себя, пока Роналду добивается новых высот в «Аль-Насре». С мотивацией и чутьем проблем нет, как и с колкими словами.
Четвертая причина – это ложь
«Он сдулся», «поехал доигрывать», «на что он способен»? Кажется, в эту ложь поверили все, особенно, когда Криштиану выдал знаменитую «спелую клубнику» (мем уже устарел, но навсегда в памяти).Суть в том, что нынешний тренер «Юнайтед» определил Роналду в нерукопожатые и назвал главной проблемой команды.
Спустя год – Криштиану на коне.
Пятая причина – это боль
Остальных ребят в чемпионате Саудовской Аравии.
1.39 на то, что Криштиану станет лучшим бомбардиром турнира. Вторым идет Александар Митрович за 3.50, причем серб настрелял 16 голов. А дальше пропасть.
38-летний форвард стартовал не так уж и ярко, но на опыте добирает и забивает мячи тоннами. Кстати, Роналду догнал Месси по числу дублей за карьеру, у которого их тоже 157. Однако аргентинцу потребовалось меньше матчей для достижения этой отметки: он сделал дубль в 15% проведенных за карьеру матчей, Роналду – в 13,1%.
По количеству игр с двумя и более забитыми голами Роналду опережает Месси – 220 (18,3% проведенных матчей) против 214 (20,4% проведенных матчей).
Пески времени не поглотили Криштиану, а придали сил. Впереди еще половина сезона и новые рекорды.
Огромное спасибо Артему Шмелеву за идеальные фото Криша!
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Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; instagram.com/cristiano; East News/Fayez NURELDINE / AFP, Mohammed Saad / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP