Основатель «РБ» Шахбазян: «Легализация онлайн-казино может стать «черным лебедем» для беттинга»

Основатель «Рейтинга Букмекеров» Паруйр Шахбазян рассказал о потенциальных рисках для букмекерского рынка.

«По итогам года легальный букмекерский рынок вырастет больше, чем на 15%. Экономика растет, букмекеры увеличивают расходы в продвижение. Пока у нас не произойдет какого-то серьезного падения, вряд ли эти контракты будут сокращаться — только рост.

«Черным лебедем» (редкое явление, которое невозможно предсказать – прим. Sports.ru) для беттинга может стать легализация онлайн-казино, поскольку, с высокой долей вероятности, лицензию получат именно операторы игорных зон с наземными казино, а не букмекеры.

И они откусят значительную долю рынка — те деньги, которые несли в букмекерские конторы, понесут в онлайн-казино», — сказал Шахбазян.

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