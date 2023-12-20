Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ

Главная новость дня – суд Евросоюза заявил, что ФИФА и УЕФА не имеют исключительного права организовывать европейские футбольные турниры. Так что фактически созданию Суперлиги ничего угрожать не может.

Результат: вся лента новостей и текстов – исключительно в тематике Суперлиги. Тут можно прочитать, как все произошло, тут – как в мире на это реагируют, тут – каким планируется формат соревнования.

Букмекеры пока переваривают происходящее, так что какие-либо интересные цифры наверняка появятся попозже. Пока же вспомним, какие ставки предлагались в первый раз – тогда в апреле 2021-го, когда ее только что запустили, а затем и свернули.

Напомним, как так вышло. 18 апреля 2021 года было официально объявлено о создании Суперлиги. Учредителями стали шесть английских клубов («Арсенал», «Ливерпуль», «МЮ», «Ман Сити», «Челси», «Тоттенхэм») и по три итальянских («Милан», «Ювентус», «Интер») и испанских («Атлетико», «Реал», «Барселона»). Далее – резкая реакция общественности, угроза исключения из национальных чемпионатов – и выход девяти клубов из Суперлиги в период 20-21 апреля. «Ювентус» вышел летом 2023-го, «Реал» и «Барса» остались в проекте вдвоем.

По меньшей мере, 12 вариантов для ставок было уже тогда – в 2021-м, как раз в те несколько дней, когда в проекте еще было 12 клубов:

● Будет ли запущен проект Суперлиги до 2023 года? 1.20 – нет, 4.00 – да. Пожалуй, 4.00 был чересчур оптимистичным вариантом

● Будет ли среди этих клубов «ПСЖ»? 1.05 – да, 9.00 – нет. Да и странно было бы запускаться без парижан.

● Будет ли среди этих клубов «Бавария»? 1.10 – да, 6.00 – нет. В принципе, аналогично.

● Выгонят ли шесть английских клубов (участников Суперлиги) из АПЛ до 2023 года? 1.10 – нет, 6.00 – да. Сложно было бы в это поверить и тогда.

● Шестерка английских клубов не сыграет матч Суперлиги до 2025 года – за 1.83. Напротив, если сыграют до 2025-го – 2.70. Зазор между коэффициентами совсем небольшой.

● «МЮ» и «Ман Сити» не сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22 – за 3.60. И тоже коэффициент не так уж и велик.

● Каждый из английского топ-6 не сыграет ни матча в сезоне-2021/22 АПЛ – за 5.00. Ну, это уж совсем перебор.

● Далее логика такая: топ-6 исключают из АПЛ из-за Суперлиги, и тогда выиграть чемпионат-2021/22 больше шансов у середняков. У «Лестера» коэффициент тут же достигает 13.00, у «Эвертона» и «Вест Хэма» – 15.00, у «Лидса» – 21.00.

Эти архивные коэффициенты – заодно и ориентир для настоящего времени. Наверняка букмекеры, оценив обстановку, примутся дразнить различными предложениями по Суперлиге. В этом случае мы дополним этот пост свежей информацией.

Фото: Gettyimages/Ryan Pierse / Staff