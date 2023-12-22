«Отсутствие налогов в легальных БК, наличие покера и казино». Основатель «РБ» Шахбазян рассказал, как избавиться от нелегальных букмекеров

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Основатель «Рейтинга Букмекеров» Паруйр Шахбазян рассказал, как избавиться от нелегального рынка букмекеров.

«Если мы хотим, чтоб все играли в легальных БК, то надо дать им равные условия. Это отсутствие налогов, наличие покера и казино. Тогда все игроки будут играть в легальных букмекерских компаниях. Зачем в таком случае идти куда-то?

Сейчас, если не ошибаюсь, доля нелегального рынка падает», — заявил Паруйр Шахбазян.

По данным «РБ», 25% игроков в России являются клиентами офшорных букмекерских компаний.

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