«Отсутствие налогов в легальных БК, наличие покера и казино». Основатель «РБ» Шахбазян рассказал, как избавиться от нелегальных букмекеров

Основатель «Рейтинга Букмекеров» Паруйр Шахбазян рассказал, как избавиться от нелегального рынка букмекеров.

«Если мы хотим, чтоб все играли в легальных БК, то надо дать им равные условия. Это отсутствие налогов, наличие покера и казино. Тогда все игроки будут играть в легальных букмекерских компаниях. Зачем в таком случае идти куда-то?

Сейчас, если не ошибаюсь, доля нелегального рынка падает», — заявил Паруйр Шахбазян.

По данным «РБ», 25% игроков в России являются клиентами офшорных букмекерских компаний.

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