В Госдуме поддержали запрет на оплату ставок кредитными картами: «Банки тоже поддержат предложение»

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение ввести запрет на оплату ставок кредитными картами.

Ранее представители общественной организации «Деловая Россия» на совещании в Совете Федерации предложили запретить оплачивать ставки кредитными картами.

«Банки такое решение принять не могут. Для введения такого запрета нужно принимать законодательные решения.

Но я с пониманием отношусь к такому предложению, поскольку люди залезают в кредитную кабалу. Не имея реальных денег, они играют в кредит, проигрывают большие суммы, причем этих сумм у них нет – они проигрывают то, что взяли в долг.

Я думаю, что и банки поддержат такое предложение, поскольку они приобретают еще одного неплатежеспособного клиента, который влез к ним в долги, но расплатиться с долгами вряд ли сможет», – сказал Аксаков.

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