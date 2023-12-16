Роналду забьет за карьеру больше Месси по версии букмекеров. Стоит ли на это поставить?

Сначала они воевали в Европе за титул лучшего в истории, теперь противостояние достигло планетарного масштаба. Криштиану и Месси на разных континентах, в разных культурах, в разной форме, кажется, они уже все решили между собой, однако, все не так просто.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на еще одну линию, кажется, последнюю, в противостоянии двух величин мирового футбола. Если по трофеям победа, скорее всего, за Лео, то в индивидуальной гонке мяч пока на стороне португальца.

Букмекер «Тенниси» обновил линию на результативность нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Нападающий «Аль-Насра» забил 869 мячей за карьеру. На счету форварда «Интер Майами» 821 гол.

1.50 – коэффициент на то, что Роналду забьет больше Месси за карьеру. За 2.40 можно поставить на то, что 36-летний аргентинец обгонит 38-летнего португальца. дальше коэффициенты будут только падать.

Почему Месси?

Дэвид Бекхэм делает все, чтобы талант Месси не ударился об уровень игроков «Интера» и всей МЛС. В документалке «Бекхэм» отлично показано то, как «перфекционист» Дэвид страдал после переезда в МЛС, а позже даже пытался укатить в «Милан» на постоянку, чем взбесил Лэндона Донована. «Семерка» учла, что нужны другие звезды, окружив аргентинца Бускетсом, Альбой да и молодым Факундо Фариасом. Там еще и Суарес на подходе. Второй важный шаг в адаптации Лео и всенародной любви стал отказ от аренды в межсезонье, правда тут возбудились шейхи, мечтающие схлестнуть Лионеля с Криштиану в своем звездном чемпионате. А Месси туда не особо хочет.

Забавно, что в итоге битва за корону мультивселенной все-таки состоится, команды Криштиану Роналду и Лионеля Месси проведут товарищеский матч 1 февраля.

А что в сухом остатке для Месси? В МЛС все сложно, всего один мяч в шести играх и среднее время на поле в 53 минуты. Надежды на плей-офф не оправдались, травма еще добила, чего не скажешь про кубки: «Открытый кубок» – один выход и два ассиста, «Кубок Лиги» – семь игр (10 голов и одна передача). Лео помог выиграть первый трофей в истории «Интера», а сейчас уже второй месяц кайфует с семьей. Будет ли он нацелен на победы и так же голоден до голов? Все зависит только от самого аргентинца, гоут пресытился на чемпионате мира, плюс несколько раз сказал про гонку с португальским болидом: «это была славная охота».

Так почему же Месси? Просто потому что других Роналду напрягает и в свои 38 лет. А на угли былых битв всегда можно подуть, даже если сильно не хотеть этого.

Почему Роналду?

Одержимость Криштиану величием сделала его главным по рекордам. Криш продолжает штамповать мячи за сборную, в Лиге – лучий бомбардир, тело, как у 20-летнего, даже Ибрагимович может позавидовать такой генетике.

По данным Forbes, за текущий игровой год форвард «Аль-Насра» получит 260 млн долларов с учетом поступлений от коммерческих сделок. Это почти вдвое больше, чем у идущего вторым Лионеля Месси. И последнее, кажется, Роналду сам сказал, к какой цифре он стремится:

«Мы разговаривали с Пинту да Коштой (президентом «Порту» – прим. Sports.ru), и он предложил мне испытание – забить 1000 голов. Но до того, как я достигну 1000, я хочу достичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придется преодолеть не одно препятствие.

В моей жизни, личной и профессиональной, случались некоторые вещи, которые вынуждают строить краткосрочные планы. Мое тело хорошо реагирует на нагрузки, я с радостью играю и за клуб, и за сборную, забиваю».

Роналду – не просто игрок. Он строит будущее футбола в Саудовской Аравии, во всяком случае так говорят все в Аравии.

Не попал в сборную самых дорогих игроков саудовской лиги от Transfermarkt? Не беда, тут битва с Кейном, Холандом и Мбаппе, молодые совсем потеряли страх: у англичанина 51 гол за клуб и сборную в 2023-м, у Роналду и Холанда по 50, Мбаппе – 49 мячей.

Кто самый популярный в мире спортсмен? Разве есть сомнения – нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии занял первое место среди спортсменов по количеству запросов c момента основания Google в 1998 году. «Рад быть удостоенным статуса самого популярного спортсмена в истории по запросам Google», – дежурные слова, он то все прекрасно понимает.

Вот только индивидуальные показатели вещь субъективная, особенно, когда разница между Кришем и Лео в два года. Так, из-за размазанной статистики средний показатель по голам за матч в карьере Месси – 0,79, при этом надо наиграть на два сезона больше. У Криштиану – 0,72.

Но в этом споре, кажется, все ясно. 1.50 – звучит, как приговор.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons, Clive Brunskill