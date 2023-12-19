ЕРАИ предложил регулировать видеоигры через ЦУПИС. Покупать игры в обход системы запретят, с каждой операции будут взимать целевые отчисления

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки на киберспорт Ставки

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) подготовил «Концепцию правового регулирования отрасли видеоигр», сообщает «Коммерсантъ».  

Документ разработан совместно с исполнительным комитетом Федерации бокса. Проект уже рассматривался на совещании с представителями Минцифры, Роскомнадзора и видеоигровой отрасли.

Авторы предлагают закрепить в законодательстве понятия «видеоигра», «организатор видеоигр», «оператор площадки торговли объектами видеоигр» и «участник видеоигры», а также ужесточить контроль за видеоигровыми платежами.

Все транзакции, связанные с покупкой видеоигр и дополнительного контента, предлагается проводить через единый центр учета перевода ставок (ЦУПИС), а не через торговые площадки – Steam, PlayStation Store и другие.

Ожидается, что с каждой операции регулятор будет взимать целевые отчисления на поддержку отечественных разработчиков. Продажу игр в обход системы хотят запретить. Также планируется создание реестра продавцов и игр.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Милан» – в тройке фаворитов ЛЕ, Эмери – первый кандидат на ЛК, 20.00 и 25.00 – на победы Оздоева и Миранчука в еврокубках

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий