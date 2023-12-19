ЕРАИ предложил регулировать видеоигры через ЦУПИС. Покупать игры в обход системы запретят, с каждой операции будут взимать целевые отчисления

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) подготовил «Концепцию правового регулирования отрасли видеоигр», сообщает «Коммерсантъ».

Документ разработан совместно с исполнительным комитетом Федерации бокса. Проект уже рассматривался на совещании с представителями Минцифры, Роскомнадзора и видеоигровой отрасли.

Авторы предлагают закрепить в законодательстве понятия «видеоигра», «организатор видеоигр», «оператор площадки торговли объектами видеоигр» и «участник видеоигры», а также ужесточить контроль за видеоигровыми платежами.

Все транзакции, связанные с покупкой видеоигр и дополнительного контента, предлагается проводить через единый центр учета перевода ставок (ЦУПИС), а не через торговые площадки – Steam, PlayStation Store и другие.

Ожидается, что с каждой операции регулятор будет взимать целевые отчисления на поддержку отечественных разработчиков. Продажу игр в обход системы хотят запретить. Также планируется создание реестра продавцов и игр.

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